"إف 16"العراقية تدك الدواعش بين صلاح الدين وكركوك

ضربات موجعة متتالية تلاحق ما تبقى من خلايا تنظيم "داعش" في العراق، مثمرة في كل مرة صيدا ثمينا.

فاليوم الأربعاء، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تنفيذ سلسلة ضربات جوية، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر داعش، وتدمير مجموعة من الأوكار.



وذكرت الخلية، في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، أنه "بإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، شنت طائرات F_16 العراقية، صباح اليوم، عشر ضربات في المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك".

تطور ميداني يأتي بعد ساعات على إطلاق القوات الأمنية العراقية، عملية لملاحقة بقايا فلول "داعش" في مناطق جنوب غرب كركوك.

وشملت العملية الأمنية التي تأتي استكمالاً لـ"ثأر الشهداء"، ملاحقة فلول التنظيم المتطرف من 10 محاور أمنية في سلسلة جبال حمرين من جسر الزركة باتجاه سد العظيم ووادي الزيتون ووادي الشاي في المنطقة المشتركة بين كركوك وصلاح الدين وديالى.

ومنذ أكثر من شهر، تكثف القوات العراقية عمليات ملاحقة خلايا تنظيم داعش، وذلك عقب التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف منطقة الطيران في بغداد، في يناير/كانون الثاني الماضي، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا.