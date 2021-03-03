الناتو "قلق" إزاء تحركات تركيا في المتوسط وحصولها على إس-400

عبر حلف شمال الأطلسي، عن قلقه إزاء تحركات تركيا في شرق المتوسط وحصولها على منظومة صواريخ إس-400 الروسية.

جاء ذلك خلال كلمة للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، خلال مؤتمر حول الأمن نظمه البرلمان الأوروبي والبرتغالي.

وكانت واشنطن دعت أنقرة مجددا إلى التخلي عن شراء منظومة الصواريخ الروسية إس-400، خلال أول اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الإثنين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، العام الماضي، أنها تعطي تركيا مهلة للعدول عن شراء منظومة الصواريخ الروسية من نوع إس-400.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجه حلف شمال الأطلسي (ناتو) رسالة شديدة اللهجة لتركيا بعد تقارير بشأن استخدم نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" خلال تدريبات للمرة الأولى، محذرا من تلك الخطوة.

وقالت متحدثة باسم الحلف: "هذا النظام يمكن أن يمثل خطورة على طائرات الحلفاء وأن يؤثر على العلاقات بين شركاء الحلف".

وأعربت عن قلق الحلف حيال تلك التقارير، مطالبة أنقرة بالبحث عن حلول بديلة مع الحلفاء الآخرين.

وأكدت عدم إمكانية دمج نظام "إس-400" مع النظام الدفاعي الصاروخي والجوي للحلف العسكري، مؤكدة في الوقت ذاته أن اختبار النظام من خلال تركيا سيكون أمرا مؤسفا.

يشار إلى أن نظام "إس-400"، هو نظام دفاع جوي متحرك يمكنه التصدي للطائرات والمقذوفات والأشياء الأخرى في الجو، ويمكن حمل وحداته، التي تتكون في العادة من عدة صواريخ ورادار ومركز قيادة بواسطة شاحنات، ويمكن النظام أن يعمل بصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.