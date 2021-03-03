التنمر على طه حسين يوقف بث برنامج في تونس

قررت تونس إيقاف برنامج إذاعي شهير على قناة "موزاييك أف أم" بعد تنمر المذيع على عميد الأدب العربي الراحل الدكتور طه حسين.
وقررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تونس (الهايكا) إيقاف برنامج "أحلى صباح"، الذي تبثه الإذاعة الخاصة، لمدة أسبوع وفق قرار الهيئة، بسبب "مخالفة جسيمة تضمنتها حلقة يوم 23 فبراير/ شباط الماضي، ومسّت من الاحترام الواجب لكرامة الإنسان من خلال السخرية من أصحاب الإعاقة البصرية"، بحسب بيان الهيئة التونسية.
وقررت الهيئة التونسية كذلك سحب الحلقة موضوع المخالفة من موقع الإذاعة الإلكتروني الرسمي ووقف تداولها كذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، كما نبهت على الإذاعة بعدم الالتفاف على القرار بأي شكل من الأشكال.
وجاء القرار بعد أن أقدم مقدم البرنامج الإذاعي أمين قارة على "موزاييك أف أم" على السخرية من أغنية أهدتها إذاعة "شمس أف أم" (الخاصة) إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأخذ المذيع التونسي يتهكم على عميد الأدب العربي المفكر المصري الراحل الدكتور طه حسين وحاملي الإعاقة البصرية قائلا: "اهدوا لرئيس الجمهورية طه حسين.. اهدوا له شيئا يليق بمقامه لأننا كلنا ندهدصوا (عميان)".
وأعلنت الهيئة التعديلية التونسية تلقيها أكثر من ألف شكوى ضد الموقف الساخر وصاحبه، ليجتمع مجلسها ويصدر قرار إيقاف البرنامج.
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