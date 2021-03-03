مخزونات الخام الأمريكية تسجل أعلى زيادة على الإطلاق

قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة صعدت بمستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة في بيان، أن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية (باستثناء تلك الموجودة في احتياطي البترول الاستراتيجي) زادت بمقدار 21.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 26 فبراير/ شباط الماضي، إلى 484.6 مليون برميل.



ولم يسبق أن سجلت مخزونات النفط الخام الأمريكية، هذه الزيادة منذ بدء البلاد إنتاج النفط الخام.

وتزيد مخزونات الخام بنسبة 3% عن متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وانخفض إجمالي مخزونات وقود السيارات بمقدار 13.6 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أقل بنسبة 3% تقريبا من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وانخفض مخزون البنزين ومكونات المزج النهائي على حد سواء الأسبوع الماضي؛ كما انخفضت مخزونات الوقود المقطر بمقدار 9.7 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أقل بحوالي 2% من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وبحسب البيان، بلغ متوسط ​​مدخلات مصفاة النفط الخام الأمريكية 9.9 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 26 فبراير 2021، وهو ما يقل بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا عن متوسط ​​الأسبوع السابق.

وعملت المصافي بنسبة 56.0% من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي؛ فيما ارتفع إنتاج البنزين الأسبوع الماضي بمتوسط ​​8.3 مليون برميل يوميا. وانخفض إنتاج الوقود المقطر الأسبوع الماضي، بمتوسط ​​2.9 مليون برميل يوميا.

وبلغ متوسط ​​واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 6.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، بزيادة 1.7 مليون برميل يوميا عن الأسبوع السابق.

وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​واردات النفط الخام حوالي 5.7 مليون برميل يوميا، أي أقل بنسبة 12.8% من نفس فترة الأربعة أسابيع من العام الماضي.

وبلغ متوسط ​​واردات وقود السيارات (بما في ذلك مكونات مزج البنزين والبنزين النهائي) في الأسبوع الماضي 605000 برميل يوميا، وبلغ متوسط ​​واردات الوقود المقطر 321000 برميل يوميا.

وبلغ متوسط ​​إجمالي المنتجات الموردة خلال فترة الأربعة أسابيع الماضية 19.6 مليون برميل يوميا، بانخفاض 4.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتجاهلت أسعار النفط الخام البيانات الأمريكية، وصعدت بأكثر من 2% مع ظهور معلومات بشأن عدم وجود توصية من اللجنة الفرعية لتحالف (أوبك+) المنعقدة اليوم، بزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وتعقد خلال وقت لاحق، الخميس، أعمال اجتماع لجنة مراقبة خفض الإنتاج على مستوى الوزراء، لبحث مستقبل اتفاق خفض الإنتاج.