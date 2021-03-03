"معدلا جذريا".. شرط إسرائيل لأي اتفاق نووي جديد مع إيران

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الأربعاء، إن أي اتفاق نووي جديد بين الغرب وإيران ينبغي أن يكون "معدلا جذريا".

وحث شتاينتز، الحليف الوثيق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن على ممارسة "ضغط هائل" على إيران لتغيير سلوكها وتفكيك برنامجها النووي.



وقال، في مؤتمر سيراويك الذي تنظمه (آي.اتش.إس) عبر الإنترنت، إنه "تتفق كل دول الشرق الأوسط على أن هذا خطر مدمر ينبغي منعه مسبقا".

توافق أمريكي إسرائيلي

وأمس الثلاثاء، اتفقت إسرائيل والولايات المتحدة على التشاور والتنسيق حول أي قرارات بشأن إيران.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي،خلال اجتماع مرئي مع ممثلين إسرائيليين في شرق آسيا والمحيط الهادئ، الثلاثاء، "إذا كان أي شخص يعتقد أن الأمريكيين سيهرولون لعقد اتفاق مع إيران فهذا لم يحدث حتى الآن، وآمل ألا يحدث في المستقبل".

ونقلت النسخة الإلكترونية من صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أشكنازي قوله إن "العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جيدة وأنه على اتصال وثيق مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين".



وقال: "هناك قرار من قبل منتدى صغير مؤلف من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ورؤساء المؤسسة الأمنية للدخول في حوار معهم بطريقة غير معارضة وبحث المصالح الإسرائيلية وكيفية صياغة اتفاق كبير يحمي المصالح الإسرائيلية والإقليمية ويمنع إيران نووية".

وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، أن إيران بدأت العمل على خط تجميع لإنتاج مادة أساسية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.