تشيرنوبل.. مقصد سياحي شهير لأسوأ كارثة نووية بالعالم

شهدت مدينة تشيرنوبل، موقع أسوأ كارثة نووية في العالم زيادة هائلة في عدد الزوار، وباتت الآن مقصدا سياحيا شهيرا.

وتشيرنوبل، مدينة أشباح تقع داخل في المنطقة المحظورة تشيرنوبيل، حيث أودى انفجار محطة للطاقة بحياة العشرات من الأشخاص في أبريل / نيسان 1986.



وتوفي ما لا يقل عن 31 شخصًا بعد التعرض للإشعاع، لكن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى تعرض آلاف الأشخاص لخطر الإشعاع القاتل.

وتقع مدينة تشيرنوبل في مقاطعة شمال كيبف أوبلاست في أوكرانيا، بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا.

وتم إخلاء المدينة ومدينة بريبيات المجاورة في 23 أبريل/ نيسان 1986، بعد 30 ساعة من وقوع الحادث النووي الأكثر كارثية في التاريخ.

كما تم بناء مدينة بريبيات، التي يبلغ عدد سكانها 50000 نسمة في سبعينيات القرن الماضي لإقامة عمال محطة الطاقة وهي أقرب إلى محطة الطاقة من تشيرنوبل نفسها.

وتحولت المدينة والمنطقة المحيطة بها إلى مدينة أشباح منذ ذلك الحين - على الرغم من زيارة ما يقدر بنحو 60 ألف سائح لها عام 2018.

هل زيارة المنطقة آمنة الآن؟

كان الموقع وبريبيات آمنين للسائحين لزيارته منذ عام 2010، على أن يجب فحص الزائرين قبل دخولهم منطقة الحظر ويُطلب منهم عدم لمس أي شيء داخل الطوق الأمني.

ويوجد حوالي 160 قرية في المنطقة المحظورة – التي يبلغ نصف قطرها 18 ميلًا حول محطة الطاقة النووية النووية التي شهدت الكارثة.

هل تم تحويل الموقع إلى مزار سياحي؟

وأعلن الرئيس الأوكراني اعتزامه وضع خطط لتحويل بلدة الأشباح المهجورة إلى موقع سياحي رسمي.

وأعرب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن رغبته في فتح الموقع في محاولة لتحسين سمعة المنطقة.

وستحتوي المنطقة مسارات جديدة للمشي واستقبال أفضل لشبكات الهاتف المحمول في المنطقة كجزء من المخطط، مما يعني قدرة السياح الذين يزورون المنطقة على الاقتراب من المعالم المخيفة في منطقة الكارثة وبث الزيارة بصورة مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وستقام هناك أيضًا مجاري مائية ونقاط تفتيش لحراسة آمنة للزوار.

ووفقًا للرئيس فولوديمير زيلينسكي، ستضع الدولة أيضًا نظامًا جديدًا للتذاكر، بهدف الحد من الفساد في المنطقة.

كان بإمكان السائحين في السابق زيارة الموقع فقط مع مرشد - أو الدخول بشكل غير قانوني - وكانت هناك مناسبات تحتاج فيها الشرطة المحلية إلى الحصول على رشوة.

سيتم أيضًا منح العلماء وعلماء البيئة والمؤرخين وصولاً أفضل إلى الموقع.

تقدم شركات السياحة عروضا تتضمن القيام بجولة رسمية في المنطقة المحظورة، كما تضم مدينة الأشباح أيضًا مدرسة وملاهي مهجورة ومنازل مهجورة.



وتحول الموقع منذ ذلك الحين إلى مقصد شهير لمقدمي المحتوى على منصة إنستقرام لالتقاط صورة سيلفي مثالية.