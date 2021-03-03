أكثر العملات الافتراضية صعودا في 2021.. ليس بينها "بيتكوين"

اقتنصت العملات الرقمية حول العالم، مخاوف المستثمرين من تضرر الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع اكتسابها زخما وثقة من شخصيات اقتصادية عالمية.

وصعدت أسعار العملات الافتراضية الأشهر خلال 2021، بأضعاف النمو الذي حققته منذ تدشينها الذي يعود بعضها إلى عام 2006، ليحقق متداولو هذه العملات أرباحا طائلة، دفعت صناع السياسات الاقتصادية لانتقادها.



ويبلغ عدد العملات الرقمية حول العالم قرابة 4450 عملة، أبرزها عملة بيتكوين التي تحولت إلى مصدر ثقة لأحد أكبر اثنين من مليارديرات العالم، وهو إيلون ماسك، الذي استثمر فيها بقرابة 1.5 مليار دولار أمريكي.

ووفق بيانات رسمية، تتجاوز القيمة السوقية للعملات الرقمية حول العالم، حاجز 1.5 تريليون دولار أمريكي، وهي أموال جزء منها سحب من سوق الأسهم وبعضها الآخر من الاستثمارات المقومة بالدولار الأمريكي أو المعدن الأصفر.

لكن، ما هي العملات الافتراضية الأكثر صعودا منذ مطلع العام الجاري؟ على الرغم من أن بيتكوين تعتبر الأشهر والأعلى قيمة سوقية بإجمالي 958.8 مليار دولار أمريكي، إلا أنها لم تكن الأعلى نموا خلال 2021.

تستعرض معكم "دوت الخليج الإخبارية" في التقرير التالي، أسماء أكثر 5 عملات رقمية صعودا منذ 1 يناير/ كانون ثاني الماضي، حتى نهاية تعاملات 2 مارس/ آذار 2021:

Fantom

تعتبر عملة فانتوم الأمريكية الرقمية الأكبر صعودا منذ مطلع العام الجاري، بنسبة ارتفاع بلغت 3153% ليبلغ سعرها نحو 55 سنتا بنهاية تعاملات الثلاثاء، وبقيمة سوقية 1.41 مليار دولار، وبعدد وحدات متداولة 2.54 مليار وحدة.

Polygon

في المرتبة الثانية، جاءت عملة Polygon كأكثر العملات نموا في قيمتها السوقية خلال العام الجاري، بنسبة 1212% إلى 23 سنتا، وبإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.15 مليار دولار، موزعة على قرابة 5 مليارات وحدة متداولة حاليا.

DOGECOIN

في المرتبة الثالثة جاء عملة DOGECOIN، كأكثر العملات الرقمية نموا منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بزيادة بلغت 1000% إلى 5 سنتات، فيما تبلغ قيمتها السوقية 6.57 مليارات دولار أمريكي.

AVALANCHE

في المرتبة الرابعة كأكثر نموا، جاءت عملة AVALANCHE الافتراضية بنسبة زيادة في قيمتها السوقية من مطلع العام بلغت 795% إلى 28.1 دولارا أمريكيا للوحدة الواحدة، وبإجمالي قيمة سوقية 20.3 مليار دولار أمريكي.

CARDANO

في المرتبة الخامسة، جاءت عملة CARDANO بنسبة نمو في قيمتها السوقية بلغت 580% إلى 1.23 دولارا للوحدة الواحدة، بينما يبلغ إجمالي قيمتها السوقية 55.6 مليار دولار، وبعدد وحدات متداولة 31.1 مليار وحدة.

الأشهر "بيتكوين"

أما العملة الافتراضية الأشهر بيتكوين، فقد ارتفعت قيمتها السوقية منذ مطلع العام الجاري، بنسبة 77.5% إلى 51 ألف دولار، بينما قيمتها السوقية 958 مليار دولار وبعدد عملات متداولة تتجاوز 18.65 مليون وحدة.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كنظيرتها التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.