إصابة 8 أشخاص في حادث طعن جنوبي السويد

أصيب 8 أشخاص، مساء الأربعاء، في حادث طعن يشتبه في كونه "إرهابيا" بمدينة فيتلاندا جنوبي البلاد

وهاجم شاب عشريني 8 أشخاص بسكين في فيتلاندا، مساء الأربعاء، وأصابهم جميعا بجروح مختلفة.

مقتل شخص وإصابة آخر في عملية طعن شمال غربي لندن



ووفق وسائل إعلام سويدية، فإن اثنين من بين المصابين في حالة خطرة.

ونقلت الشرطة الجاني إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن أصابه شرطي برصاصة في قدمه في محاولة للسيطرة عليه واعتقاله.

وفي البداية، تحدثت شرطة المدينة عن جريمة "شروع في قتل"، قبل أن تقول في بيان لاحق إنها "تتعامل مع حادث يشتبه في كونه جريمة إرهابية".