مقتل 38 شخصا في هجوم دامٍ بميانمار

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار أن الأربعاء "كان الأكثر دموية" منذ انقلاب فبراير/شباط، مع سقوط "38 قتيلاً".
وقالت المبعوثة كريستين شرانر بورغنر في اتصال عبر الإنترنت من سويسرا حيث تقطن، مع صحفيين في الأمم المتحدة، إنه"لدينا الآن أكثر من 50 قتيلاً منذ بدء الانقلاب، وعدد من الجرحى".
وأوضحت المبعوثة أنها تُبقي على اتصالات مع كافة الأطراف في ميانمار، بما في ذلك مع العسكريين.
ونقلت عنهم أنهم يتوقعون إجراء انتخابات "في غضون عام".
وواصلت قوات الأمن في ميانمار الأربعاء إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين، في تحدّ لموجة التنديد الدولية.
ويبدو المجلس العسكري مصمماً أكثر من أي وقت مضى على إسكات موجة الغضب التي أثارتها الإطاحة بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي.
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