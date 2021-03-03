موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. دبي تتصدر وملياردير يبحث عن مرافقين

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

صرح وزير الخزانة البريطاني، الأربعاء، أن البلاد ستطلق نظام تأشيرات للتسهيل على أصحاب مواهب الأبحاث والتكنولوجيا الانتقال لبريطانيا.

وقال ريشي سوناك للنواب اليوم، إنه يأمل أن يجعل بريطانيا "أفضل مكان في العالم لشركات الابتكار سريعة النمو وجعل الدولة التي تضم أربع أمم تنافسية دوليا".

واصلت إمارة دبي، احتلال الصدارة كمركز للتجارة والابتكار والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عبر تنظيم الفعاليات.

وتستمر إمارة دبي في احتلال الصدارة كمركز رئيسي للتجارة والابتكار والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عبر توفير خدمات لأكثر من 2.3 مليار شخص.



يبحث ملياردير ياباني عن 8 أشخاص للانضمام إليه، في أول رحلة خاصة حول القمر، تابعة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك.

والرحلة تستغرق أسبوعا، ومن المقرر القيام بها عام 2023، وتستمر المرحلة الأولى من عملية التقديم للرحلة حتى 14 مارس/آذار الجاري.

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، الثلاثاء، مجموعة من الاستثناءات من الحجر المؤسسي (فقط).

وأفاد التعميم باستثناء البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين (من جميع الجنسيات) وأقاربهم من الدرجة الأولى (زوج – زوجة – أبناء) سواء منفردين أو مجتمعين وعمالتهم المنزلية المرافقة لهم (بشرط إبراز الهويات الخاصة بهم).