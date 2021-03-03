موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. معامل "الفائقة" وفولفو تنافس تسلا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
تمتلك كل شركة من شركات السيارات العملاقة، قسما متخصصا في تطوير وتصنيع الطرازات ذات القدرات الفائقة.
تحرص ماركات السيارات الرياضية على طرح مجموعة متنوعة من الفئات لموديلاتها لترضي أذواق عملائها، لكن في بعض الحالات يتفوق أحد التصميمات.
حصلت تويوتا ياريس الجديدة على لقب سيارة العام فى أوروبا لعام 2021.
قالت شركة "فولفو" إنه بحلول عام 2030، ستتوقف عن بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وسياراتها الكهربائية الجديدة ستتوفر للبيع عبر الإنترنت فقط.
إذا أردت تنظيف سياراتك من الداخل بنفسك، بطريقة صحيحة وآمنة، اتبع تلك النصائح والخطوات والطرق التي نقدمها لك بالصور.
طرحت شركة هوندا اليابانية للسيارات 5 موديلات مميزة في السوق المصرية خلال الفترة المنقضية من عام 2021.
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