تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 4 مارس 2021

تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 4 مارس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى 4.165 جنيه للشراء، و4.191 جنيه للبيع، مقابل 4.169 جنيه للشراء، ونحو 4.195 جنيه للبيع.

ووفق مسح لـ"دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنكا، عودة، والمشرق، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.25 جنيه في بنك التعمير والإسكان.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 4.127 جنيه للشراء، و4.191 جنيه للبيع.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 15.623 جنيه للشراء، و 15.720 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.639 جنيه للشراء، و 15.736 جنيه للبيع، أمس.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 18.85 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، مقابل نحو18.81 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.

وزاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.82 جنيه للشراء، و 21.96 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.75 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.253 جنيه للشراء، و4.280 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.284 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار الكويتي، نحو 51.59 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.56 جنيه للشراء، ونحو 52.02 جنيه للبيع.

استقرار سوق النقد

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.