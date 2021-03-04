طريقة صيانة "فرامل السيارة" في المنزل.. 8 خطوات سهلة

نزيف الفرامل هو الإجراء الذي يتم تنفيذه على أنظمة الفرامل الهيدروليكية حيث يتم تطهير خطوط الفرامل من أي فقاعات هواء.

ويعتبر هذا الإجراء، أحد القوائم الرئيسية في عملية استبدال سائل الوقود بشكل إجمالي، وقدم موقع "كار أند درايفر"، مجموعة من الخطوات التي يكشف بها عن طريق إجراء "نزيف الفرامل" بسهولة.

الخطوة الأول، يقوم بها مالك السيارة بالرجوع لكتيب السيارة الإرشادي، للتعرف على نوع سائل الوقود المستخدم للسيارات، لوجود عدد كبير ومتنوع من سوائل الفرامل، ومن ثم القيام بشراء سائل جديد للفرامل، قبل البدء في عملية نزيف الفرامل، وينصح بشراء عدد يتراوح ما بين حاويتين أو ثلاث حاويات من سائل الفرامل بوزن 12 أوقية.



الخطوة الثانية، رفع السيارة للأعلى، والتأكد من رفعها على أرضية صلبة ومستوياته، للقيام بعملية نزيف الفرامل بشكل آمن لما تحتاجه من نزع الإطارات والتعامل مع الفرامل بشكل مباشر.

الخطوة الثالثة، تحديد مخرج سائل الوقود، المحددة بالأزرق في هذا الرسم، والبدء في فكهم بشكل تدريجي، وفي حالة مواجهة صعوبات في فكهم، ينصح باستخدام زيت ملين من الخارج وتركه لمدة نصف ساعة لإتمام عملية فك مخرج السائل بسهولة، ثم العودة للمحاولة من جديد.





وبعد فك مخرج السائل، يتم إعادة وتوثيقه من جديد، ويجب القيام بهذه العاملية لكل فرامل على حدا، مع التأكيد على توثيق الغلق، حتى لا ينتج عن ذلك وجود فقاعات هوائية تتسرب لسائل الفرامل، نظرا لأن الفقاعات الهوائية هي العدو الأكبر للسائل.

الخطوة الرابع، يتأكد خلالها من مستوى سائل الفرامل، وينصح بالاستدلال على مكان خزان سائل الفرامل أسفل غطاء السيارة من كتيب الإرشادات.

وينصح هنا بإضافة جرعة جديدة من السائل في حالة انخفاض منسوبه عن المعدل الصحيح، مع التأكد من استخدام النوع الصحيح من السائل المناسب لفرامل السيارة.





الخطوة الخامسة، توصيل أنبوب التطهير من طرفها الأول بمخرج السائل، والتي تكون في الغالب بقياس ¼ بوصة، ومن الطرف الثاني توصيلها بحاوية تستقبل الإفرازات التي تمثل الغرض الرئيسي من هذه العملية برمتها.





الخطوة السادسة، وينصح هنا باستخدام شخص مساعد، يقوم بالضغط على دواسات الفرامل، وتنبيه الملاحظ لعملية ضخ الإفرازات من مخرج سائل الفرامل له، بقيامه بالضغط على دواسة الفرامل، والاستمرار في ذلك حتى تصبح صلبة وغير قابلة للضغط عليها، وذلك أثناء إيقاف المحرك.





الخطوة السابعة، تكرار القيام بالخطوة السادسة لنحو 6 أو 8 مرات، حتى يتأكد الملاحظ لعملية النزيف، أن ما يخرج من مخرج سائل الفرامل لا يحتوي على أي فقاعات هوائية، ثم تكرار الأمر مع كل فرامل بكل إطار من إطارات السيارة.





الخطوة الثامنة، بعد التأكد من خلو السوائل من أي فقاعات هوائية، يجب التوثيق على غلق مخرج سائل الفرامل بشكل محكم.