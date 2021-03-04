تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي تجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية، تجاه جازان.
وقال التحالف العربي في بيان له إن المليشيات الحوثية مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وفي هذا الصدد، أكد التحالف اتخاذه الإجراءات لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.
وأمس الأربعاء، دعت السعودية، مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.
دعوةٌ جاءت في رسالة بعث بها مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، لمجلس الأمن حول استمرار الأعمال العدائية التي يشنها الحوثيون ضد المملكة.
وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.
تصعيد حوثي ارتفعت وتيرته بعد شطب الولايات المتحدة الجماعة الانقلابية المدعومة إيرانيا، من لائحة المنظمات الإرهابية التي أدرجتها فيها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وحذرت الحكومة اليمنية الشرعية وخبراء من تداعيات الخطوة الأمريكية على مسار السلام الذي لغّمته مليشيات الحوثي منذ تدشين قطار حل الأزمة.
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