كيف تحمي طفلك من ممنوعات "يوتيوب"؟.. 3 فلاتر بين يديك

يتضمن متصفح جوجل فلاتر خاصة يمكن ضبطها من أولياء الأمور لحماية الأطفال مما يعتبرونه محتوى ضار أو غير مناسب لأعمارهم على يوتيوب.
هذه الفلاتر تجعل من يوتيوب مكانا أكثر أمانا للأطفال الأكبر سنا والشباب، وذلك باستخدام "فلتر المحتوى، الذي يمكن تعيينه على 3 مراحل.
وأوضحت الشركة الأمريكية أنه إذا تم تنشيط الفلتر، فلن يظهر للأطفال بعض المحتويات، التي لا تتوافق مع أعمارهم.
ويستهدف المستوى الأول (Explore) الأطفال في سن التاسعة، الذين تجاوزوا محتوى تطبيق Youtube Kids.
ويتضمن المستوى الثاني (Explore more) محتوى من المفترض أن يكون مناسبا بشكل عام للأطفال، الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما أو أكثر.
ويوفر المستوى الثالث (Most of Youtube) جميع مقاطع الفيديو تقريبا، باستثناء المحتوى، الذي يخضع لقيود عمرية.
ولتنشيط الفلاتر، يتعين أن يكون حساب الطفل على جوجل متصلا مع التطبيق جوجل Family Link الخاص بإعدادات الرقابة الأبوية.
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