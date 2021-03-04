سيارات لا يستطيع طوال القامة شرائها.. إليك السبب

يعشق الجميع السيارات الرياضية، لكن هناك قائمة من تلك السيارات محرم على طوال القامة شرائها، فما هي تلك السيارات؟

تفتقر السيارات الرياضية للرحابة التي تتمتع بها السيارات التقليدية من فئات سيدان و SUV، ويصل الأمر في بعض الأحيان، لأن تصبح هذه السيارات مصدر إزعاج في الجلوس خلف مقود القيادة للأشخاص طوال القامة.

وجمع موقع "هوت كراز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات الرياضية التي لا ينصح بأن يقتنيها أشخاص طوال القامة لما ستسببه لهم من عدم راحة أثناء الجلوس بداخلها لضيق مساحتها.

ضمت القائمة طراز فورد GT40 الرياضي الشهير، فعلى الرغم من كونه موديل صاحب إنجازات مرموقة في عالم سباقات السيارات إلا أنه لا يصلح للأشخاص طوال القامة.





من بعده، ضمت القائمة طراز لامبورجيني Countach الرياضي الكلاسيكي، الذي طرح فترة السبعينيات للمرة الأولى، ولا ينصح بقيادته أي شخص يتخطى طوله الـ 6 أقدام.





من بعده ضمت القائمة طراز هوندا Beat الرياضي الكونفيرتابل الصغير، والذي طرحته هوندا عام 1991، ويعمل بمحرك ينتج قوة 63 حصانا، ومن مظهره يتبين أنه من الصعب أن يقوده طوال القامة.





من الموديلات التي كان لها إنجازات أيضا في عالم سباقات السيارات، طراز لانسيا "ستارتوس" الرياضي، وهو من الداخل يأتي بمساحة 43.7 بوصة مع ارتفاع لقمرة القيادة، ما يعكس مدى صغر مساحته.





ومن ماركة مازدا اليابانية، ضمت القائمة طراز "ماياتا"، وهو من الموديلات الرياضية المتميزة، غير أنه لا يصلح لطوال القامة، ولا ينصح بقيادته من هم أطول من 5 أقدام.





من بعده ضمت القائمة، طراز بي إم دبليو z4، الرياضي وهو من الموديلات التي تتوفر منها نسخ يمكن ضبط مقاعدها الأمامية للتناسب وأصحاب القامة الطويلة ولكن أيضا ليس بالقدر الكافي.





اختتم الموقع القائمة بطراز بورش الرياضي 718 بوكستر، وهو من الموديلات صغيرة الحجم التي كانت خيبة أمل لعشاق السيارات الرياضية من طوال القامة لضيق المساحة بداخله.



