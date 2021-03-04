تسبب انفجار قنبلة، اليوم الخميس، بمقتل طبيبة في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان.
يأتي هذا بعد يومين فقط من مقتل 3 عاملات في مجال الإعلام بالرصاص في المدينة نفسها، في هجوم تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، حيث تقع جلال آباد، إن "الطبيبة كانت في طريقها إلى عملها في عربة صغيرة، عندما قتلت في الانفجار الذي أسفر أيضا عن إصابة طفل".
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وفي الأشهر الأخيرة وقعت سلسلة حوادث إطلاق نار وتفجيرات استهدفت صحفيين وعاملين في المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين، في اعتداءات حمّلت الحكومة مسؤولية معظمها لحركة طالبان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنبلة تخطف حياة طبيبة في أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.