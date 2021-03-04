قنبلة تخطف حياة طبيبة في أفغانستان

تسبب انفجار قنبلة، اليوم الخميس، بمقتل طبيبة في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان.

يأتي هذا بعد يومين فقط من مقتل 3 عاملات في مجال الإعلام بالرصاص في المدينة نفسها، في هجوم تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، حيث تقع جلال آباد، إن "الطبيبة كانت في طريقها إلى عملها في عربة صغيرة، عندما قتلت في الانفجار الذي أسفر أيضا عن إصابة طفل".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي الأشهر الأخيرة وقعت سلسلة حوادث إطلاق نار وتفجيرات استهدفت صحفيين وعاملين في المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين، في اعتداءات حمّلت الحكومة مسؤولية معظمها لحركة طالبان.

