قبل الذكرى الأليمة.. اعتقال شخص هدد مساجد في نيوزيلندا

ألقت الشرطة النيوزيلندية، الخميس، القبض على شخص أطلق تهديدات على الإنترنت لمركز "لينوود" الإسلامي ومسجد "النور" في كرايستشيرش.
يأتي هذا قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية للهجومين الدمويين اللذين استهدفا مسجدين في كرايستشيرش عام 2019، وأسفرا عن مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات.
وقال مسؤول الشرطة في منطقة كانتيربري جون برايس، في بيان، إن "هذا الشخص تم ضبطه مع آخر، قبل إطلاق سراح الأخير لعدم ارتباطه بالواقعة".
واتهمت الشرطة الأول بالتهديد بقتل آخرين، حيث سيمثل أمام المحكمة غدا الجمعة.
وأكد المسؤول بالشرطة أنه "لن يتم التهاون تجاه أي رسائل كراهية أو أشخاص يريدون التسبب بالأذى في مجتمعنا".
ولفت إلى أن تحقيقات الشرطة مستمرة، منوها بأنه "لن يتم ذكر أية تفاصيل حول طبيعة التهديد".
لكنه قال "نأخذ كل التهديدات من هذا النوع على محمل الجد، ونعمل بصورة وثيقة مع الجالية المسلمة".
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