أول زيارة.. وزيرا خارجية ودفاع أمريكا في اليابان 15 مارس

قالت مصادر مطلعة، الخميس، إن وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن سيزوران اليابان في 15 مارس/آذار الجاري.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر غير معلن، أن "الزيارة، هي الأولى لهما، إلى طوكيو وتتعلق بإجراء محادثات بشأن السياسة الخارجية والأمن".
ولفتت المصادر، لـ"رويترز"، أن "بلينكن وأوستن يحضران كذلك لإجراء حوارات ثنائية مع نظيريهما اليابانيين وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي ووزير الدفاع نوبو كيشي".
وستكون هذه أول محادثات من نوعها بين البلدين الحليفين منذ أبريل/نيسان 2019 وأول زيارة لليابان يقوم بها أي من أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتتطلع الولايات المتحدة واليابان لتعزيز العلاقات بينهما، في حين تنتهج الصين سياسة خارجية نشطة بشكل متزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
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