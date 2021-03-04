السيسي ناعيا اللواء كمال عامر: معلمي وأستاذي وقائدي

نعى الرئيس المصري اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واصفا إياه بـ"أستاذه ومعلمه وقائده".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".

وأضاف: "كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته".

وتابع: "اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".



facebookكما نعى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، النائب اللواء كمال عامر.

وأعرب رئيس المجلس عن تعازيه في وفاة النائب كمال عامر، داعيا المولى عز والله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعاه أيضا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر.

وأكد المجلس في بيان له، أن مصر فقدت رمزًا وطنيًا وقيمة كبيرة، مضيفًا أن الراحل أفنى عمره في خدمة مصر، وكان له دور وطني مشرف في مرحلة مهمة من تاريخ الوطن وكان مثالا يحتذى به.

وبوفاة اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، سيجرى تصعيد المرشحة الاحتياطية عنه في القائمة وهي هبه الله محمد العوضى محمد، بحسب نص المادة 104 من الدستور.

تخرج اللواء كمال عامر عام 1962 من الكلية الحربية بسلاح المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية في أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة في الاستراتيجية العسكرية في يونيو 1984، وفقا لبيان بالسيرة الذاتية لعامر أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحصل "عامر " على درجة الدكتوراة في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ووفق البيان، "شغل الراحل جميع المناصب القيادية في سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميداني، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.

وتولى عامر إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وظل نائبًا لها حتى 1997، ولاحقا، شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، ثم الفصل التشريعي الثاني وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي، بكلا المجلسين.

وللراحل العديد من المؤلفات في التاريخ العسكري والأمن القومي المصري.