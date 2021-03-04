أسعار النفط تقفز 5% بفعل تسريبات عن تمديد سعودي لخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط نحو 5% اليوم الخميس بفعل تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج الطوعية السعودية حتى نهاية أبريل.
يأتي ارتفاع الأسعار، بينما يبحث وزراء أوبك وحلفاؤهم مستقبل تقليصات المعروض.
وبحلول الساعة 1557 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 3.04 دولار بما يعادل 4.7% إلى 67.11 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.84 دولار أو 4.6% مسجلا 64.12 دولار.
بدأ وزارء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها اجتماعا في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش للبت في سياسة الإنتاج.
وعقد الاجتماع برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، والرئيس المشارك ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي.
قال وزير الطاقة السعودي اليوم الخميس، إن الوضع تحسن في سوق النفط لكن توقعات تعافي الطلب مازالت الضبابية تكتنفها، كما حث على توخي الحذر واليقظة بشأن سوق النفط.
وقال مصدر في أوبك+ لرويترز اليوم إن السعودية تدرس تمديد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل.
وقال أولي هانسن، مدير إستراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو، "إذا كانت تلك هي النتيجة، فما أبعدها عن زيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا التي كانت السوق تتوقعها قبل يومين فحسب، ولذا سيكون تغييرا يفضي إلى انتعاش الأسعار ولو في المدى القصير على الأقل.
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