باباجان لـ"نظام أردوغان": حكمتم على الأبرياء بـ"الجوع"

شن علي باباجان، زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، هجومًا على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال باباجان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر الثاني لرؤساء فروع حزبه، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، إن "اسم تركيا بات يذكر جنبًا إلى جنب مع جرائم التعذيب".

ولف إلى أن حكومة العدالة والتنمية، بزعامة أردوغان تتعامل باستهتار مع ادعاءات تفتيش المعتقلين عراة داخل السجون وتهين النساء وكرامة الإنسان".

وأضاف: "حكمتم بالجوع على العديد من الأبرياء، وأهنتم كرامتهم من خلال مراسيم الطوارئ (كانت تصدر عن أردوغان مباشرة لمدة عامين بعد مسرحية الانقلاب عام 2016). تريدون أن يعتاد هذا الشعب على الجوع والظلم كي تظلوا في الحكم".

وأعرب باباجان عن انتقاده لخطة عمل حقوق الإنسان التي أعلن عنها أردوغان، الثلاثاء الماضي، وأفاد بأن “محاولات التستر على الظلم لن تمكن السلطة الحاكمة من تنظيف ما ارتكبته من قذارة”.

واستطرد متسائلا: "هل سمعتم أن أردوغان قال إن الحكومة ستتخلى عن إصدار التعليمات للسلطة القضائية؟ الواقع أنه لا حاجة لإجراء إصلاحات لمنع الحكومة في عمل القضاء، فهذا المبدأ أصلاً في دستورنا، لكن المشكلة أن الحكومة لا تلتزم بالدستور".

ولفت باباجان إلى أن نظام أردوغان أعلن أيضا تشكيل لجنة تعويضات حقوق الإنسان، ثم عقب: “إنهم ينتهكون حقوق المرء أولا من ثم يقومون بتعويضه على هذا، لكن في الواقع لا يمكنكم التعامل مع حقوق الإنسان بهذه الطريقة”.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس التركي ما اعتبره "خطة عمل حقوق الإنسان" ليجري تنفيذها خلال عامين، وهي عبارة عن وثيقة تتضمن 9 محاور و50 هدفًا و393 نشاطًا، ولجنة مراقبة حقوق الإنسان للمؤسسات العقابية.

وأعلن أردوغان أنه يسعى لتطبيق خطة العمل هذه في الدستور الجديد الذي يسعى لإقراره بدلا من الحالي، فيما تقول المعارضة إن الدستور التركي ينص على كافة القوانين التي تحفظ حقوق الإنسان ولكن التطبيق الفعلي لها يغيب عن أرض الواقع.