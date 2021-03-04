دبي الثالثة عالميا في جذب العمالة الأجنبية للعيش فيها

احتلت دبي المركز الثالث عالمياً ضمن أكثر المدن التي يرغب العاملون بالانتقال للعيش فيها خلال 2021، بحسب استطلاع رأي شمل 209 ألف شخص.

وجاء ذلك خلال استطلاع أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية وشبكة The Network للتوظيف، شمل 209 ألف شخص في 190 دولة، بهدف معرفة ما إذا كان المستجيبون سينتقلون إلى دولة أجنبية للعمل وفي أي ظروف.

وأظهر الاستطلاع انخفاض في عدد العمال الذين قالوا إنهم على استعداد للانتقال إلى بلد آخر للعمل بشكل عام منذ المسح الأول في عام 2014، إلى نحو 50% من 63%.

وأرجع التقرير هذا الاتجاه جزئيًا إلى قيود السفر في جميع أنحاء العالم والتحول الجماعي إلى العمل عن بُعد، مما يسمح للناس بالعمل لدى شركة في الخارج دون الحاجة إلى الانتقال.





وواصلت إمارة دبي، احتلال الصدارة كمركز للتجارة والابتكار والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عبر تنظيم الفعاليات.

وطورت شركة "آندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، منصة رقمية تسعى لتوفير خدمات لتنظيم وعقد فعاليات رقمية وهجينة تحمل اسم "E-VENT"، وأطلقتها عام 2020 نظرا إلى حاجة هذا القطاع إلى حلول مبتكرة.

وتستمر إمارة دبي في احتلال الصدارة كمركز رئيسي للتجارة والابتكار والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عبر توفير خدمات لأكثر من 2.3 مليار شخص.

وتبوأت الإمارات على مدى السنوات الماضية موقعا رياديا في مجال الابتكار والتكنولوجيا، إذ استمرت في احتلال المرتبة الأولى في مؤشر الابتكار العالمي في المنطقة إضافة إلى تحقيق تطور في ترتيبها العالمي من خلال تخطيها مرتبتين على المؤشر العالمي لتحتل بذلك المرتبة 34 عالميا.

ويعزز ذلك، مكانة الإمارات في كونها من بين الدول الأكثر ابتكارا في العالم، حيث يتجلى ذلك عبر مساعيها الدؤوبة نحو تحقيق أهداف رؤية 2021 والاعتماد على الابتكار كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي بعيدا عن قطاع النفط.