موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. سباق "الربع ميل" ومستقبل"شيروكي"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أصبح للسيارات الكهربائية مكانة متميزة بعد انتشار موديلات تتمتع بقدرات كهربائية يمكنها التغلب على أعتى الموديلات الرياضية التقليدية.

مؤخرا طالبت إحدى قبائل الشيروكي إزالة اسمها عن سيارات "جيب" ودعت إلى حوار مع الشركة الأمريكية حول "الاستحواذ الثقافي".

ذكرت تقارير إعلامية أن سنغافورة تعتزم وقف ترخيص السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) اعتبارا من 2025.

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من مغبة انخفاض ضغط هواء إطارات السيارة، ولفتت إلى مخاطر كبيرة على الركاب.

سيارة مرسيدس GLC 63 AMG 2021 من السيارات العالية الأداء بالدفع الرباعي وتعد من السيارات الكروس أوفر، وفيما يلي أهم مواصفاتها.

يعشق الجميع السيارات الرياضية، لكن هناك قائمة من تلك السيارات محرم على طوال القامة شراؤها، فما هي تلك السيارات؟

تحظى سيارات تويوتا بشعبية جارفة بالسوق المصرية، عبر باقة متميزة من موديلات الماركة اليابانية بأسعار وفئات متنوعة لعام 2021.

نزيف الفرامل هو الإجراء الذي يتم تنفيذه على أنظمة الفرامل الهيدروليكية حيث يتم تطهير خطوط الفرامل من أي فقاعات هواء.

