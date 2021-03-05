موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. السعودية تدفع النفط لأعلى سعر وضربة هندية لإيران

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قررت السعودية، تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، الذي قررته الشهر الماضي، في إطار اتفاق مجموعة"أوبك+".

أوقف تجار الهند تصدير الأرز والسكر والشاي لإيران، بسبب القلق من أن احتياطات الروبية التي تمتلكها طهران لدى البنوك الهندية تتضاءل.

قررت مجموعة "أوبك +"، تثبيت معظم تخفيضات إنتاج النفط في أبريل/ نيسان المقبل، بعد اتفاقها على أن تعافي الطلب مازال "هشا".

ارتفعت أسعار النفط نحو 5% اليوم الخميس بفعل تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج الطوعية السعودية حتى نهاية أبريل.

اتخذت الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن، قرار تعليق رسوم جمركية كان قد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منتجات بريطانية.



أظهرت دراسات وإحصاءات لجهات رسمية وأممية أن مليون إيطالي أصبحوا مؤخرا تحت خط الفقر، فيما أهدر العالم مليار طن من الغذاء في 2019.

تواجه أكثر من مليون نخلة مثمرة في "وادي الجاح" غربي اليمن خطر الإندثار إثر تحويل مليشيا الحوثي للبلدة ثكنة عسكرية ضخمة.

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات المسائية ليوم الخميس 4 مارس 2021، لتخالف ارتفاع المعدن النفيس عالميا.

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالسعودية، تَقَدّم المملكة 10 مراكز في مؤشر حالة ريادة الأعمال.

في مشهد يدل على تدهور الاوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة الليرة وقع شجار بين رجل وسيدة في سوبرماركت "سبينيس" بسبب علبة حليب مدعوم.

أعلنت مجموعة بالقطاع الخاص السوداني، الخميس، رفضها لاحتكار الحكومة لعملية شراء وتصدير الذهب.

احتلت الإمارات صدارة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط على مؤشر الحرية الاقتصادية 2021 الصادر عن مؤسسة التراث الأمريكية.

تباينت الأسهم الأمريكية، بداية تداولات الخميس، وسط توخي المستثمرين الحذر، بينما أظهرت البيانات تعافيا متذبذبا لسوق العمل.

بدأ منذ قليل الاجتماع الرابع عشر للدول المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+"، لبحث سياسة إنتاج النفط عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

