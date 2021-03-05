بقيادة السعودية.. "أوبك+" تدفع النفط لأعلي سعر في عام

ارتفع النفط أكثر من 4%، الخميس، مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من عام، بعد تمديد مجموعة" أوبك+" بقيادة السعودية، لمعظم تخفيضات الإنتاج.

واتفقت مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة " أوبك" وحلفاؤها، وتقودها السعودية، وروسيا، على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل، قائلين إن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا مازال هشا.

أعلى سعر



وحسب رويترز، صعد خام القياس العالمي برنت، في تداولات الخميس، نحو 2.67 دولار بما يعادل 4.2% ليتحدد سعر التسوية عند 66.74 دولار للبرميل، فيما صعد خلال الجلسة إلى 67.75 دولار، وهو أعلى سعر منذ يناير/كانون الثاني 2020.

وأغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي مرتفعة 2.55 دولار أو 4.2% عند 63.83 دولار، بعد أن بلغت هي الأخرى ذروتها خلال الجلسة منذ يناير/كانون الثاني 2020 عند 64.86 دولار.

وقال بارت ميليك، مدير إستراتيجيات السلع الأولية لدى تي.دي للأوراق المالية "أوبك فاجأتنا... الرسالة التي تبعث بها أوبك إلى السوق هي أنهم مستعدون تماما للسماح لأسعار النفط بالارتفاع بشدة، ثم يمضون إلى أبعد مدى لتصريف فائض المخزون الذي تكون العام الماضي بسبب كوفيد-19".

كان بعض المحللين يتوقعون أن يعمد تحالف أوبك+، المكون من منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، إلى زيادة الإنتاج حوالي 500 ألف برميل يوميا.

تمديد الخفض الطوعي السعودي



وقالت السعودية، أكبر منتجي المجموعة، إنها ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، ثم تقرر خلال الأشهر المقبلة متى تتراجع عنه تدريجيا.

وقال بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط في ريستاد إنرجي، "ثمة شوكة واحدة في نحر عوامل الرهان على صعود الأسعار وهي لا تبعث على الدهشة.. روسيا تريد زيادة الإنتاج".

وتقرر السماح لروسيا بزيادة الإنتاج 130 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان المقبل، ولكازاخستان بـ 20 ألف برميل يوميا أخرى.

وتابع تونهاوجن "لكن لندع روسيا جانبا، الفائز الأكبر من تمديد خفض أوبك+ هو الولايات المتحدة.. عند مستويات الأسعار هذه، المعززة أكثر الآن بعد الأنباء... تستطيع الولايات المتحدة زيادة الإنتاج، حتى من المشاريع عالية التكلفة".

ومن جانبه قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، الخميس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع تحالف أوبك+، عن الخطوط العريضة للاتفاق "سيبقى الجميع على التجميد".

التراجع تدريجيا

وأضاف وزير الطاقة السعودي، الخميس، إن السعودية ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، حسب رويترز،: أن السعودية ستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجيا.

وقررت مجموعة "أوبك +"، تثبيت معظم تخفيضات إنتاج النفط في أبريل/ نيسان المقبل، بعد اتفاقها على أن تعافي الطلب مازال "هشا".

وسمحت مجموعة"أوبك+" بقيادة السعودية، وروسيا، بزيادة إنتاجية متواضعة في الإنتاج لكلا من روسيا، وكازاخستان، في الإنتاج الشهر المقبل.

تخفيضات "أوبك+"

وخفضت "أوبك+" الإنتاج بمقدار قياسي العام الماضي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا مع انهيار الطلب بسبب الجائحة.

وفي مارس/آذار الجاري، واصلت أوبك+ خفض الإنتاج 7.125 مليون برميل يوميا بما يعادل نحو 7% من الطلب العالمي.

وبإضافة الخفض السعودي الطوعي، يصبح إجمالي الخفض 8.125 مليون برميل يوميا.

وقال محللون، الخميس، إن السوق قد تستوعب بسهولة زيادة في الإنتاج بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا من الشهر المقبل، بل وقد تحتاج إلى المزيد في النصف الثاني من 2021 عندما يتعزز تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة.