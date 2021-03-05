تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 5 مارس 2021

ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 5 مارس 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

ووفق مسح لـ"دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، فيما ارتفع أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، خلال تعاملات السوق المصرفي.

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.167 جنيه للشراء، و4.194 جنيه للبيع، مقابل 4.165 جنيه للشراء، ونحو 4.191 جنيه للبيع.

والجمعة والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في4 بنوك، هي المصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، وعودة، والمشرق، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.25 جنيه في بنك التعمير والإسكان.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 4.127 جنيه للشراء، و4.191 جنيه للبيع.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.634 جنيه للشراء، و15.734 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.623 جنيه للشراء، و15.720 جنيه للبيع، أمس.

بينما انخفض متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، مقابل نحو18.85 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.78 جنيه للشراء، و 21.93 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.82 جنيه للشراء، و21.96 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، إلى نحو 4.256 جنيه للشراء، و4.284 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.253 جنيه للشراء، و4.280 جنيه للبيع.

وزاد الدينار الكويتي، إلى نحو 51.63 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.59 جنيه للشراء، ونحو 51.97 جنيه للبيع.

الاحتياطي يتجاوز 40 مليار دولار

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وأعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.