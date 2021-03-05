مفاجآت بيتكوين التعيسة.. أسبوع الهبوط الكبير

شهد الأسبوع الجاري تراجعات جديدة للعملة الافتراضية بيتكوين، لتبتعد عن مستوى الذروة الذي سجلته 21 فبراير/شباط الماضي قرب 60 ألف دولار.

وتراجعت بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 3.7% لتسجل 46571 دولارا، فيما انخفضت عملة الإيثر المشفرة بنحو 5.52% لتسجل نحو 1453.29 دولار، لتواصل رحلة التراجع الحاد بعد أن بلغت المستوى القياسي المرتفع البالغ 58 ألفا و354.14 دولار في 21 فبراير/شباط الماضي.



وخلال تعاملات أمس الخميس كانت بيتكوين متراجعة بنحو 1.49% لتسجل نحو 49647 دولارا، وهو المستوى الذى تمسكت به العملة الافتراضية المشفرة قرب 49 ألف دولار تقريبا، خلال تعاملات الثلاثاء الماضي.

كانت أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، قد ارتفعت بما يصل إلى 70% منذ بداية العام لتسجل مستوى قياسيا عند 58354.14 دولار قبل أسبوع واحد في ظل تزايد الثقة في أنها ستصبح استثمارا رئيسيا وأداة للمدفوعات.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن أحجام تداول العملات المشفرة ارتفعت 17% الشهر الماضي في أعقاب استثمار تسلا 1.5 مليار دولار في بيتكوين، فيما استحوذت البورصات الأكبر حجما على نصيب آخذ في التنامي من إجمالي حجم التداولات.

وقالت كريبتو كومبير للأبحاث أن أحجام التداولات قفزت إلى 2.7 تريليون دولار في فبراير/شباط الماضي، وزادت الأحجام في البورصات الرئيسية ما يزيد عن 35% إلى 2.4 تريليون دولار.

وشهدت التداولات في البورصات الأصغر حجما تراجعا 36% إلى 381 مليار دولار، بما يشير إلى تنامي ترسخ التداول في البورصات الأكبر.

وأضافت أن أحجام التداول بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوم 23 فبراير شباط إذ سجلت 159.9 مليار دولار وذلك عندما هبطت بيتكوين 10%.

موقف بيل جيتس

وكان الملياردير الأمريكي بيل جيتس قد دعا إلى تجنب الاستثمار في بيتكوين، قائلا إن تقلباتها لا تقلق إيلون ماسك لكنها مصدر قلق لأتباعه من صغار المستثمرين.

وقال جيتس موجها كلامه للمستثمرين في بيتكوين: "يجب على أي مستثمر لا يمتلك أموالا بقدر التي يمتلكها ماسك، تجنب الاستثمار في بيتكوين".

وأضاف: "تقلبات أسعار بيتكوين العشوائية لا تمثل مصدر قلق بالنسبة لأشخاص مثل ماسك الذي يمتلك الكثير من الأموال، بينما ستكون المخاطر مقلقة بالنسبة للآخرين".

كان جيتس قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه لم يستثمر في الـ"بيتكوين"، لافتا إلى تفضيله الاستثمار في الشركات التي تصنع المنتجات، حسبما ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية.

وشهدت أسواق العملات المشفرة نشاطا محموما هذا العام إذ بدأ كبار مديري الثروات والشركات يأخذون الفئة الناشئة من الأصول عل محمل الجد، وضخوا المال في القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار.

وساهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" في العملة المشفرة هذا الشهر، في رفع قيمة "بيتكوين" فوق 50 ألف دولار، لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي باتت شديدة التأثر بتحركات بيتكوين.