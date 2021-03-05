الحرس الإيراني يزعم إحباط محاولة اختطاف طائرة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إحباط محاولة خطف طائرة كانت تقوم برحلة داخلية مساء الخميس.
وقال، في بيان، "إن مؤامرة خطف طائرة من طراز فوكر 100 تابعة لشركة الخطوط الوطنية الإيرانية، أحبطت من خلال يقظة قوات وحدة أمن الطيران التابعة للحرس الثوري".
وأشار الحرس الإيراني، إلى أن "الطائرة، أقلعت عند الساعة (18,40 بتوقيت جرينتش)، مساء الخميس، من مطار أهواز في جنوب شرق إيران، وكانت متوجهة إلى مشهد بشمال غرب البلاد".
وتابع البيان: "هبطت الطائرة اضطراريا في مطار أصفهان (وسط) واعتقل خاطفوها"، دون إعطاء تفاصيل حول طريقة إحباطها.
ولفت إلى أن "ركاب الطائرة غادروا إلى وجهتهم عبر رحلة أخرى وهم في صحة جيدة"، مؤكدا أن "تحقيقا يجري حول هذه المسألة".
وإيران لديها تاريخ من الحوادث الجوية المتكررة، التي يلقى باللوم فيها على طائراتها المتهالكة وسوء الصيانة.
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