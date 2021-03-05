أبرز الاختلافات بين لعبة ببجي القديمة ونسخة "PUBG: New State"

ينتظر عشاق لعبة "ببجي"، النسخة الجديدة من "PUBG: New State" والتي ستظهر للنور خلال العام الجاري، وتمثل ثورة في ألعاب الهواتف.

وأعلنت شركة "Krafton" عن لعبة "PUBG: New State"، أحدث ألعاب "Battle Royale"، التي تم تطويرها بواسطة شركة "PUBG Studio".

ويتم إطلاق "PUBG: New State" كتجربة مجانية للعب عبر أجهزة أندرويد وآي أو إس في وقت لاحق من عام 2021.

ويرصد التقرير أبرز الفوارق بين النسخة القديمة والتقليدية من لعبة "ببجي"، والنسخة الحديثة التي أعلن عنها بمسمى "نيو ستيت".

وفيما يخص النسخة الأقدم، فقد تم إطلاقها للهواتف في مارس/آذار 2017، ونجحت في تحطيم الأرقام القياسية بما يزيد عن 100 مليون عملية تنزيل على نظام Android حتى الآن على الرغم من حظرها بعدد كبير من الدول.

وتقوم اللعبة على قاعدة "البقاء للأقوى"، إذ تبدأ بـ100 لاعب لتنتهي بفوز لاعب أو فريق واحد، ومن أسباب شهرة "ببجي" أنها مجانية تجمع لاعبين من مختلف دول العالم بساحة قتال، وتتيح لهم مجانية التحدّث لوقت غير محدد.

ومن سمات النسخة القديمة، إمكانية تشغيلها على أجهزة الحاسوب المختلفة، ويتطلب ذلك نظام تشغيل Windows 7, 8.1, 10 64bit.

ومعالج Intel Core i3-4340 CPU او مايعادله - AMD FX-6300 3570K او مايعادله، بالإضافة لـ رام 6GB، وكارت شاشة Nvidia GeForce GTX 660 2GB او مايعادله - AMD Radeon HD 7850 2GB او مايعادله من كروت الشاشة 2GB.

وفيما يخص النسخة الأحدث من اللعبة، "PUBG: New State" فهي تضيف، العديد من الميزات الجديدة تمامًا التي تطور هذا النوع.

وهناك ميزة تخصيص الأسلحة الجديدة في اللعبة، بحيث يمكن للاعبين صنع أسلحة مختلفة بأنفسهم من خلال الحصول على مجموعات التخصيص.

وتعمل هذه المجموعات على تحويل الأسلحة بطرق مختلفة، مثل تحسينات الأداء واختيار وضع إطلاق النار وملحقات قاذفة القنابل اليدوية.

ويمكن للاعبين أيضًا الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الميزات الجديدة الأخرى، بما في ذلك القوائم القتالية والطائرات المسيرة والدرع الباليستي المستقبلي، من بين أشياء أخرى.

كما يمكن للاعبين السير على الطريق واستكشاف عوالم مفتوحة ضخمة مع مجموعة متنوعة من المركبات الجديدة.

وباعت لعبة "PUBG" أكثر من 70 مليون نسخة، مما يجعلها واحدة من أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا على الإطلاق.

ومنذ إطلاقها في عام 2017، استمرت لعبة "PUBG" في حصد العديد من الجوائز، بما في ذلك 7 أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية والعديد من جوائز لعبة العام.