أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 5 مارس 2021.. "الأصفر" يهبط

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 5 مارس 2021، مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفضت أسعار الذهب عالميا، في تداولات الجمعة، إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا، وباتت تتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر مساء الجمعة، إلى 7.266 ألف دينار، مقابل 7.278 ألف دينار، أمس الخميس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا في الأسواق)، مساء الجمعة، إلى 6.338 ألف دينار، مقابل 6.358 ألف دينار في تعاملات الخميس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى ألف 5.449 ألف دينار، مقابل 5.458 ألف دينار .

أسعار الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، خلال التعاملات المسائية الجمعة، نحو 4.238 ألف دينار، مقابل 4.245 ألف دينار، أمس.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل مساء الجمعة نحو 3.633 ألف دينار، مقابل 3.639 ألف دينار.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وهبط سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، خلال تعاملات الجمعة، إلى 255.964 ألف دينار( 1693 دولارا)، كما تراجع سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات الجمعة، إلي 50.861 ألف دينار.

أسعار الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا، في تداولات الجمعة، إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا وبات المعدن النفيس يتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا، بعد ارتفاع الدولار وعوائد السندات نتيجة تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1692.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوى منذ 8 يونيو/حزيران الماضي، عند 1686.40 دولار.

ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3%.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1690.40 دولار.

وكرر باول أمس الخميس تعهده بإبقاء الائتمان ميسرا وقال إنه على الرغم من أن الزيادة في العوائد كانت "ملحوظة" إلا أنه لا يعتقد أن المركزي الأمريكي سوف يتعين عليه التدخل لخفضها.

وقال جيفري حالي كبير محللي السوق لدى أواندا "من الواضح أن باول لم يميل إلى التيسير النقدي بشكل كاف بالنسبة للأسواق أمس، وبطريقة ما، فإنه أعطى الضوء الأخضر لارتفاع أكبر للعوائد الأمريكية بقوله إنه مرتاح لذلك.

وأضاف: "جميع المؤشرات تشير إلى استمرار فورة السندات" موضحا أنه يبدو من المحتم أن ينخفض الذهب عن المستويات الحالية، وأن يسجل خسائر أكبر إلى نطاق 1600 دولار.

وتماسكت العوائد الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 1.5%، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر.

ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.