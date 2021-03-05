"غير مهتمة بقتلى المروحية".. اعتقال تركية بتهمة إهانة الجيش

اعتقلت السلطات التركية، الجمعة، شابة تركية قالت في بث مباشر على تطبيق "تيك توك" إنها غير مهتمة بقتلى حادث المروحية الذي وقع الخميس.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".



ووفق المصدر اعتقلت قوات الأمن المواطنة "يونجا ب." (23 عامًا) لقولها في بث مباشر على تطبيق "تيك توك": "أنا غير مهتمة بقتلى حادث المروحية" الذي أسفر عن مقتل 11 جنديًا وإصابة اثنين آخرين بعد تحطمها.

وأشارت الصحيفة أن السلطات تقول إن الشابة المذكورة "سبت الجنود الذين فقدوا أرواحهم بالحادث"، لافتة أن "يونجا ب." من ولاية سامسون، شمالي البلاد.

وعلى إثر ذلك قامت قوات الشرطة بالقبض على المتهمة واقتيادها إلى شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمديرية أمن الولاية المذكورة، ليتم عرضها على النيابة العامة للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها.



وبحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، فضلا عن استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف و560 عسكريا.

وأفادت تقارير إعلامية وبيانات رسمية بأنه بعد مسرحية الانقلاب تم طرد 149 جنرالاً من أصل 326 في القوات المسلحة التركية، وأن عملية فصلهم تمت بموجب مراسيم رئاسية صدرت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت لعامين.