ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
أعلنت شركة لاند روفر البريطانية عن عزمها طرح نسخة ذات 3 صفوف من المقاعد من طرازها الجديد "ديفندر 130".
قدمت شركة تويوتا اليابانية عبر تاريخها الحافل مجموعة استثنائية من السيارات الرياضية التي حطمت عدة أرقام قياسية في القوة.
فيما يشبه مسابقات ملكات جمال أوروبا، هناك أيضا سباق في عالم السيارات للأجمل وحصدت تويوتا ياريس لقب سيارة عام 2021 في أوروبا.
شهد عام 2021 طرح مجموعة من السيارات التي انتظرها الجميع، لكنها كانت مخيبة لآمال عشاقها، إليك القائمة كاملة.
يتوفر بالسوق المصري خلال عام 2021 مجموعة متميزة من الموديلات التابعة لماركة رينو الفرنسية وبأسعار مختلفة.
تتوفر مجموعة متميزة من السيارات الرياضية الحديثة خلال عام 2021 بقيمة سوقية تقل عن 100 ألف دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. ملكات أوروبا وطرازات صدمت عشاقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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