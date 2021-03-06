حجز "الأفغاني" المشتبه به في حادث الطعن بالسويد احتياطيا

أمر القضاء السويدي الجمعة بوضع شاب أفغاني، يشتبه في تنفيذه اعتداء بسكين ضد 7 أشخاص، الأربعاء، قيد الحجز الاحتياطي.

وكانت النيابة طلبت الشاب، البالغ من العمر 22 عاما، في الحجز بتهمة "محاولات قتل" بدون دوافع إرهابية رغم أن الشرطة أكدت، الخميس، أنها لا تزال تحقق في "احتمال وجود دوافع إرهابية".

وقالت القاضية آنا سيومان من محكمة اكسييو، في تصريحات صحفية، إن "المشتبه به وضع في الحجز الاحتياطي، خشية أن يكرر فعلته أو أن يفر في حال الإفراج عنه".

وجاء في محضر الشرطة أن الهجوم وقع في 5 مواقع مختلفة تبعد مئات الأمتار عن بعضها البعض في وسط مدينة فيتلاندا.

وهناك 4 أشخاص من الضحايا الـ7 لا يزالون في المستشفى في حالة مستقرة، فيما أصيب المهاجم المفترض بجروح في ساقه برصاص الشرطة خلال توقيفه وأدخل المستشفى.

وقالت امرأة تعرف المشتبه به لصحيفة "افتونبلاديت": "بحسب ما فهمته، كان يعاني من مشاكل نفسية. بصراحة هذا الشاب لم يكن شابا طبيعيا".

وأفادت الصحيفة أن "المشتبه به تحدث بنفسه عن مشاكل نفسية أمام الشرطة حين كان مشتبه بارتكابه جنحة قبل سنوات".