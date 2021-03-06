ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. سجل تطبيق سلاك (Slack) خلال عام 2020 قفزة في الإيرادات بسبب الإغلاق العام جراء كورونا، ورغم ذلك فإن الشركة تحقق خسائر. قامت الكثير من شركات الألعاب بتأجيل مواعيد إطلاق معظم ألعاب" بلاي ستيشن 5" لعامي 2021، و2022، بسبب تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية. تتسابق معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية لإصدار هواتفها القابلة للطي لدخول المنافسة باكرًا، ومنها: شركة جوجل. أعلنت شركة جوجل عن تسريعها لوتيرة طرح تحديثات لمتصفحها "كروم"، حيث تطرح التحديثات كل 4 أسابيع بدلا من 6 أسابيع. ينتظر عشاق لعبة "ببجي"، النسخة الجديدة من "PUBG: New State" والتي ستظهر للنور خلال العام الجاري، وتمثل ثورة في ألعاب الهواتف. رفضت جنوب أفريقيا التغييرات التي تعتزم "واتساب" إدخالها على سرية تشارك البيانات مع شركتها الأم "فيسبوك"، لكونها تنتهك القوانين المحلية.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. ألعاب بلاي ستيشن 5 ومفاجآت ببجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.