سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 6 مارس 2021.. الليرة تعاني

ارتفع سعر صرف الدولار في سوريا، خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت 6 مارس 2021، لدى السوق الموازية (السوداء)، بواقع 30 ليرة.

وسجل سعر الدولار ، لدى السوق الموازية (السوداء)، نحو 3820 ليرة للشراء، و3870 ليرة للبيع، مقابل، 3790 ليرة للشراء، و3840 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس ال[lum.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات إضافة إلى الحرب الأهلية الطاحنة.

أزمات اقتصادية

كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويحتفظ مستثمرون ورجال أعمال سوريون بودائع بمليارات الدولارات في بنوك لبنان التي تعصف بها أزمة والتي كانت لسنوات ملاذا آمنا للمستثمرين الفارين من العقوبات والقيود المشددة التي تفرضها الحكومة.

وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا مما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية.

وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم، وفاقم الصعوبات في وقت يواجه فيه السوريون صعوبة في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.



ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو الأوروبي في سوريا، عند فتح تعاملات السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4557 ليرة لشراء، و4622 ليرة للبيع، مقابل، 4531 ليرة للشراء، و4596 ليرة للبيع، في ختام تعاملات الجمعة.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، صباح السبت، لدى السوق الموازية عند مستوى 5285 ليرة للشراء، و5364 ليرة للبيع، مقابل، 5257 ليرة للشراء، و5337 ليرة للبيع، عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، لدى السوق الموازية نحو 1016 ليرة للشراء، و1033 ليرة للبيع، مقابل، 1008 ليرات للشراء، و1025 ليرة للبيع، في ختام تعاملات الجمعة.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، عند فتح تعاملات السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1037 ليرة للشراء، و1054ليرة للبيع، مقابل، 1029 ليرة للشراء، و1045 ليرة للبيع، أمس الجمعة.

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوريا، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت نحو 12600 ليرة للشراء، و12790 ليرة للبيع، مقابل، نحو 12523 ليرة للشراء، و12713 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس الجمعة.