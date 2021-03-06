سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6 مارس 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم السبت 6 مارس/آذار 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وخلال تعاملات السوق المصرفية، اليوم السبت، استقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام الدولار، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

استقرار الدولار

والجمعة والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.634 جنيه للشراء، و15.734 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار اليوم السبت، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل الدولار في مصر أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في 17 بنكا، منها المصري للتنمية، والمصري المتحد، وكريدي أجريكول، ومصر إيران للتنمية، والتعمير الإسكان، القاهرة، والإسكندرية، والإمارت دبي الوطني، والمشرق، و HSBC، والبركة.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، في بنك واحد فقط، هو الاستثمار العربي.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) وبنك مصر، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

استقرار سوق الصرف

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وأعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.78 جنيه للشراء، و21.93 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 4.167 جنيه للشراء، و4.194 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.256 جنيه للشراء، و4.284 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.253 جنيه للشراء، و4.280 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي، نحو 51.63 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، وهو نفس أسعار أمس الجمعة.