تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 6 مارس 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 6 مارس 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

والجمعة والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، خلال تعاملات السوق المصرفية اليوم السبت، أمام العملات العربية، والأجنبية.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

أعلى سعر للريال

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، إلى نحو 4.167 جنيه للشراء، و4.194 جنيه للبيع.

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، هى المصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، وعودة، والمشرق، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.25 جنيه في بنك التعمير والإسكان.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.127 جنيه للشراء، و4.191 جنيه للبيع.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.634 جنيه للشراء، و15.734 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.78 جنيه للشراء، و21.93 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.256 جنيه للشراء، و4.284 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.253 جنيه للشراء، و4.280 جنيه للبيع، أمس.

وسجل الدينار الكويتي، نحو 51.63 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس الجمعة.

أرقام اقتصادية

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وأعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.