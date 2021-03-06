تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 6 مارس 2021

استقر متوسط سعر صرف اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 5 مارس 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي

وظل متوسط سعر صرف الجنيه المصري، ثابتا أمام العملات العربية، والأجنبية خلال تعاملات السوق المصرفية، اليوم السبت.

والجمعة والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.



استقرار اليورو

واستقر متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، استقر متوسط سعر اليورو، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.81 جنيه للشراء و19 جنيها للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 18.90 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة، فيما جاء أقل سعر لشراء اليورو عند 18.74 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.79 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وأعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.634 جنيه للشراء، و15.734 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.78 جنيه للشراء، و21.93 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، إلى نحو 4.167 جنيه للشراء، و4.194 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.256 جنيه للشراء، و4.284 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.253 جنيه للشراء، و4.280 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي، نحو 51.63 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، وهو نفس أسعار أمس الجمعة.