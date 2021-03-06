ميجان تتهم القصر الملكي بتسريب أخبار كاذبة عنها

اتهمت دوقة ساسكس، ميجان ماركل، كيت زوجة الأمير ويليام، وكاميلا زوجة الأمير تشارلز في تسريب قصص كاذبة عنها.

وذكرت صحيفة"ذا صن" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة، أن ميجان، 39 عامًا، تعتقد منذ فترة طويلة أن موظفي القصر وحتى أفراد العائلة المالكة كانوا يسربون إلى الصحف أخبارا كاذبة عنها.



وأضاف المصدر أنها وزوجها الأمير هاري اعتقدا خطأ أن دوقة كامبريدج ودوقة كورنوال وأسرة أمير ويلز كانوا يبلغون الصحف بهذه الأخبار الملفقة.

وفقًا للتقرير اعتقدت ميجان أيضًا أنهم سربوا قصة عن تاج أرادت ارتدائه في حفل الزفاف وكيف قال هاري لمصممة ملابس الملكة أنجيلا كيلي: "ما تريده ميجان، يجب أن تحصل عليه".

وقالت ماركل في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، ردا على سؤال عما يمكن أن يكون موقف القصر الملكي من التصريحات التي تطلقها؟.. فأجابت : "لا أدري كيف يمكن أن يتوقعوا أن باستطاعتنا بعد كل هذا الوقت أن نلتزم الصمت بكل بساطة إذا كانت المؤسسة تؤدي دوراً نشطاً في ترويج الأكاذيب عنا".

ونفت ميجان ما يتردد عنها، وقال محاموها إن صحيفة التايمز "تستخدم من قبل قصر باكنجهام للترويج لرواية كاذبة بالكامل".

لكن قصر باكنجهام أبدى في بيان غير مألوف قلقه مما أوردته الصحيفة البريطانية، من اتهامات لميجان ماركل، وقال: "لا شك في أننا قلقون للغاية في شأن الاتهامات التي وردت في صحيفة (التايمز) استناداً إلى مزاعم أدلى بها موظفون سابقون لدى دوق ودوقة ساسكس".

وعلى الرغم من التوترات المتزايدة، ظهر كبار أعضاء العائلة المالكة الليلة الماضية في عرض للقوة وراء الملكة، حيث أعلن قصر باكنجهام أن الأمير تشارلز والأمير وليام وكيت سينضمون إلى الملك البالغ من العمر 94 عامًا في خطاب تلفزيوني إلى الكومنولث، يشيد بالاتحاد.

وجاء هذا الإعلان بعد أنباء عن خضوع الأمير فيليب لعملية جراحية بنجاح في المستشفى، والتي قالت المصادر إنها ربما كانت لتركيب دعامة ثانية.

وسيقام احتفال الكومنولث قبل ساعات فقط من موعد عرض مقابلة هاري وميغان في الولايات المتحدة.