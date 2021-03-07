احتجاجات ضد قيود كورونا بالسويد.. وتفريق مظاهرة بسويسرا

احتج مئات الأشخاص، السبت، في ستوكهولم ضد القيود المفروضة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وانتهك المتظاهرون الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح به خلال التجمعات العامة، وتظاهروا دون تصريح.



وأمرت السلطات المتظاهرين بالتفرق بعد وقت قصير من تجمعهم في إحدى الساحات الرئيسية بالعاصمة.

وقالت الشرطة عبر مكبرات الصوت إنه لا يسمح بتجمع أكثر من 8 أشخاص أثناء الجائحة.

المظاهرات نظمتها مجموعة تسمى "فريدم سويدن"، احتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي ينتقد أنصارها القيود والمعلومات التي تعلنها السلطات ويشككون فيها.



وذكرت الشرطة في وقت لاحق من اليوم السبت، أن 6 من ضباط الشرطة أصيبوا على خلفية الاحتجاج، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي إطار الاحتجاجات ضد قيود كورونا، فرقت الشرطة في مدينة زيورخ السويسرية، السبت، مظاهرة نسائية نظمت بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وكان عدة مئات من النساء سرن عبر وسط المدينة رغم عدم السماح بالتجمعات داخلها.

ودعت مجموعة "الإضراب النسائي في زيورخ" إلى تنظيم المظاهرة والمشاركة فيها تحت شعار: "دعونا نربك الحياة اليومية القمعية ونفسح المجال لانتقاداتنا".