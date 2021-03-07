إصابة رئيس الشؤون الدينية التركي بكورونا

أعلن علي أرباش، رئيس الشؤون الدينية في تركيا، السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
جاء ذلك في تغريدة نشرها أرباش على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتابعتها "دوت الخليج الإخبارية".
وقال أرباش، في تغريدته "لقد ظهرت نتيجة فحص كورونا الخاص بي إيجابية، وحالتي العامة جيدة. وآمل أن أتخطى الأمر سريعًا وبسهولة"، مطالبًا متابعيه وعموم الأتراك بالدعاء له.
والسبت أعلن وزير الصحة، فخر الدين قوجه، تسجيل 11 ألفًا و770 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، إلى جانب 64 وفاة.
وبالأرقام الجديدة فإن حصيلة المصابين بكورونا في البلاد بلغت مليونين 769 ألفًا و230 حالة، وتوفي 28 ألفًا و965 حالة، فيما بلغ عدد من وصفت حالتهم بالمتأخرة 1230 شخصًا.
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