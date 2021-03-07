سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 7مارس 2021.. الأخضر خارج السيطرة

واصل سعر الدولار قفزاته في السوق السوداء اللبنانية، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقتربا من 11 ألف ليرة للدولار الواحد.

وتراوح سعر الدولار في تعاملات السوق غير الرسمية،ما بين 10800- 10900 ليرة لكل دولار. وفق وسائل إعلام محلية.

وبعد الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، توقفت بعض منصات تحديد سعر الدولار عن العمل وتحديث الأسعار نتيجة قفزات الدولار المتلاحقة مقابل الليرة اللبنانية.

وأعلن بعض هذه المنصات عدم رغبتهم بالمشاركة بهذا الجنون.

وهدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب في كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني بعد ظهر يوم السبت بالاعتكاف إذا كان يشكل ضغطاً باتجاه تشكيل حكومة جديدة، بعد أن بات لبنان على حافة الانفجار، داعيا إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت.

وقال دياب: "لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية الحماية من الأخطار، واللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة وهي مرشحة للتفاقم بحال لم تتشكل حكومة جديدة مدعومة سياسياً من الداخل والخارج للتعامل مع هذه الأزمة" متسائلاً "ألا يشكل مشهد التسابق على الحليب من قبل المواطنين حافزاً كافياً للتعالي عن الشكليات وتدوير الزوايا من أجل تشكيل الحكومة؟".

يذكر أن احتجاجات شعبية كانت قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية.



البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.