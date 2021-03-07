كيف تعرف عمر إطارات سيارتك بطريقة سهلة؟

قال نادي السيارات ADAC الألماني إنه يمكن معرفة عمر إطارات السيارة من خلال رقم DOT الموجود على جانب الإطار.

وأوضح الخبراء الألمان أن هذا الرقم يتألف من ثلاث خانات، يشتمل كل منها على أربعة أعداد، يشير أول عددين إلى الأسبوع، الذي تم فيه إنتاج الإطار، بينما يشير العددان الآخران إلى عام الصنع.



فعلى سبيل المثال يعني الرقم (3318) أن الإطار مصنوع في الأسبوع الثالث والثلاثين من عام 2018.

وبشكل عام ينصح الخبراء الألمان بتغيير الإطارات بعد مرور 6 إلى 10 سنوات حتى إذا كانت تبدو ظاهريا في حالة جيدة ولا تظهر عليها علامات التآكل؛ نظرا لأن الإطارات تتصلب مع التقدم في العمر، ومن ثم تفقد خصائصها.

كما أكد الخبراء على ضرورة ألا يقل عمق مداس الإطارات المستخدمة عن 1.6 ملم، كي تتمكن من الالتصاق بسطح الطريق جيدا، علما بأن عمق مداس الإطارات الجديدة يتراوح بين 8 و9 ملم.

طريقة حماية الإطارات

ينصح دائما بفحص ضغط هواء إطارات السيارة مرة في الشهر على الأقل، لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل أجهزة قياس الإطارات.

فالإطارات، أحد أهم مكونات السيارة، وأكثرها تأثيرا على ثباتها وراحة ركابها، لذلك يجب الحفاظ على ضغط هواء مناسب بالإطارات يحفظ سلامة الركاب و السائق أثناء القيادة.

فحص ضغط هواء إطارات السيارات ضرورة قبل القيادة.. لهذه الأسباب

وحث خبراء على أهمية التأكد من مستويات ضغط الهواء في اﻹطارات، لأنه يساعد على زيادة مستويات كفاءة استهلاك الوقود بما يصل إلى 3%، وفي حالة كان ضغط الهواء منخفضا أكثر من اللازم فإن كل انخفاض بمعدل 1 باوند لكل إنش مربع في الضغط يعادل انخفاضا في كفاءة استهلاك الوقود بمقدار 0.2%.

والضغط المنخفض بإطارات السيارات من الأسباب التي تسبب خطورة كبيرة، وعدم مراعاته يؤدي لتلف أسرع للإطارات في حالة القيادة على سرعة فائقة.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، دليلا لأفضل أنواع أجهزة قياس ضغط الهواء التي تتوفر على مستوى العالم في الوقت الحالي، لما تظهره من مؤشرات شديدة الدقة، يستدل من خلالها على معدل الضغط بالإطارات بشكل صحيح.

وصنفت 4 أجهزة على أنها الأفضل حاليا في قياس ضغط الهواء بالإطارات، الأول من ماركة باسم Racing Pressure Gauge ويتوفر هذا الجهاز لقياس ضغط الهواء بالإطارات بقيمة 28.05 دولار عبر البيع الإلكتروني على موقع أمازون، وهو من أجهزة قياس ضغط الهواء الرقمية للإطارات.