قبرص تسمح للبريطانيين بالدخول دون قيود في هذا التوقيت

بثت قبرص خبرا سارا للبريطانيين الذين تم تطعيمهم، وذلك بالسماح بدخول البلاد دون قيود اعتبارا من مايو/أيار المقبل.

وقالت السلطات القبرصية إنها تخطط لاستقبال السياح البريطانيين الذين تم تطعيمهم لقضاء عطلة في البلاد دون قيود اعتباراً من الأول من مايو/أيار في محاولة لتعزيز السياحية خلال موسم الصيف هذا العام، وتسهيل الحركة من أكبر سوق للسياحة في البلاد.

وقال نائب وزير السياحة القبرصي، سافاس بيرديوس، لوكالة الأنباء القبرصية "CNA": "لقد أبلغنا الحكومة البريطانية أنه اعتبارا من الأول من مايو/أيار.

أضاف سنقوم بتسهيل وصول المواطنين البريطانيين الذين تم تطعيمهم بلقاحات معتمدة من الـEMA حتى يتمكنوا من الوصول إلى قبرص دون الحاجة إلى تقديم اختبار كوفيد-19 سلبي، أو الاضطرار إلى الخضوع للحجر الصحي".

وأشار بيرديوس إلى أن هذا الترتيب ينطبق على المواطنين البريطانيين الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل سبعة أيام على الأقل من السفر.

أضاف أن قبرص تحتفظ بالحق في إجراء فحوصات عشوائية في المطارات، بما في ذلك فحوصات للأشخاص الذين تم تطعيمهم.

وإلى جانب ذلك، يجب أيضا مراعاة البروتوكولات الصحية، مثل استخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

وأوضح بيرديوس أيضا أن السفر من المملكة المتحدة يخضع لتعليمات سفر الحكومة البريطانية.

وقال بيرديوس: "نحن نعتقد أنها خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح من أجل خلق الاستقرار الضروري، والإحساس بالأمان لدى المسافرين لكي يبدءوا بالتخطيط لعطلاتهم الصيف المقبل".

وقال وزير السياحة اليوناني، هاري ثيوتشاريس، الأسبوع الماضي إن اليونان أيضا في وسط "مناقشات متقدمة" مع المملكة المتحدة بشأن اتفاقية تسمح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بعدم الخضوع لاختبار فيروس كورونا أثناء سفرهم بين البلدين.