قائمة بأغلى 6 عملات افتراضية حول العالم.. بيتكوين تتصدر

بفارق كبير، تتصدر العملة الافتراضية الأشهر "بيتكوين" قائمة أكثر العملات الافتراضية تكلفة للشراء بين 4450 عملة افتراضية حول العالم.

ووفق مسح أعدته "دوت الخليج الإخبارية"، لمنصات بيع العملات، جاءت بيتكوين في صدارة أعلى العملات الافتراضية سعرا بقيمة 49.7 ألف دولار للوحدة الواحدة، بحسب قيمتها السوقية المسجلة في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد.



وتتجاوز القيمة السوقية للعملات الافتراضية كافة حول العالم، 1.4 تريليون دولار أمريكي، في التعاملات المبكرة اليوم، مقارنة مع أكثر بقليل من 1.5 تريليون دولار أمريكي في تعاملات الخميس من الأسبوع الماضي.

وترصد "دوت الخليج الإخبارية" في التقرير التالي، قائمة أعلى 6 عملات افتراضية سعرا على مستوى العالم، وفق أسعار بداية تعاملات الأسبوع الجاري:

بيتكوين (Bitcoin)

فتحت العملة الافتراضية الأبرز "بيتكوين" تعاملات الأسبوع الجاري عند 49.78 ألف دولار للوحدة الواحدة، فيما بلغت قيمتها السوقية 925.6 مليار دولار موزعة على 18.647 مليون وحدة.

(yearn finance)

في المرتبة الثانية من حيث الأعلى سعرا بين العملات الافتراضية حول العالم،و جاءت عملة "ييرن فاينانس yearn finance"، إذ بلغ سعر الوحدة الواحدة 34.7 ألف دولار أمريكي، بإجمالي قيمة سوقية 1.24 مليار دولار أمريكي.

ميكر (maker)

في المرتبة الثالثة كأعلى عملة افتراضية سعرا، جاءت عملة (maker)، إذ بلغ سعر الوحدة الواحدة في التعاملات المبكرة اليوم، 2205 دولارات للوحدة الواحدة، وبإجمالي قيمة سوقية 1.98 مليار دولار موزعة على 995 ألف وحدة.

إيثيريوم (ethereum)

في المرتبة الرابعة جاءت عملة إيثيريوم التي حازت على شهرة واسعة خلال السنوات الخمس الماضية، وسجلت ارتفاعات كبيرة في قيمتها، خصوصا في الفترة بين 2016 - 2019.

وبلغ سعر وحدة إيثيريوم في التعاملات المبكرة اليوم الأحد نحو 1682 دولارا أمريكي للوحدة الواحدة، بإجمالي عدد وحدات متداولة يبلغ 114.94 مليون وحدة، فيما بلغت قيمتها السوقية 193.11 مليار دولار أمريكي.

بيتكوين كاش (Bitcoin Cash)

في المرتبة الخامسة جاءت العملة الافتراضية، بيتكوين كاش التي يبلغ سعر الوحدة منها 514 دولارا أمريكيا، إذ يبلغ حجم المعروض المتداول حاليا 18.67 مليون وحدة، فيما تبلغ قيمتها السوقية 9.56 مليارات دولار أمريكي.

كومباوند (Compound)

في المرتبة السادسة، جاءت عملة "كومباوند" إذ بلغ سعر الوحدة الواحدة منها قرابة 495 دولارا أمريكي، فيما يبلغ عدد الوحدات المتداولة 4.35 ملايين وحدة، بينما تبلغ القيمة السوقية منها نحو 2.14 مليار دولار أمريكي.