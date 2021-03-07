قائمة بأسعار "الشقق" في أغلى مدن العالم.. ماذا تشتري بمليون دولار؟

إذ كنت تعتقد أنه بإمكانك امتلاك شقة فاخرة في أي مكان بالعالم مقابل مليون دولار.. فربما تغير رأيك بعد قراءة التقرير التالي.

تتميز بعض المدن حول العالم بارتفاع أسعار المتر المربع للوحدات السكنية إلى مبالغ مالية مهولة، تجعل مهمة شراء شقة ذات مساحة معقولة مسألة صعبة للغاية.



وبحسب بيانات جمعتها شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية عن أغلى المدن من حيث الوحدات السكنية في العالم، فإن مبلغ المليون دولار لن يكفي سوى لشراء 15 مترا فقط في مدينة موناكو الفرنسية، والتي تُلقب بمدينة الأثرياء.

ووصل سعر المتر المربع في المدينة الفرنسية إلى 66.67 ألف دولار، وهو مبلغ كافي في حد ذاته لشراء وحدات سكنية مناسبة في العديد من المدن حول العالم، ومنها القاهرة على سبيل المثال.

وتقول نايت فرانك إن ثاني أغلى الوحدات السكنية تقع في مدينة هونج كونج شرق آسيا، حيث أنه يمكن اقتناء شقة بمساحة 23 مترا مقابل مليون دولار.

نفس المبلغ يكفي للحصول على وحدة مساحتها 34 مترا في نيويورك، وسترتفع المساحة قليلا لتصل 35 متر في مدينة جنيف السويسرية، لتحل في المركز الرابع عالميا.

وتأتي جنيف في المرتبة الخامسة إذ يمكن دفع مليون دولار لتوفير شقة لا تزيد عن 45 مترا.

تمثل سنغافورة الوضع ذاته إذ أن هذا المبلغ يُدبر بالكاد وحدة تبلغ مساحتها في 36 مترا، أما ولاية لوس أنجلوس الأمريكية فتأتي في المرتبة السابعة عالميا، في ضوء إمكانية شراء 44 مترا بقيمة مليون دولار.

وحلت مدينة سيدني الأسترالية في المركز الثامن بمساحة 45 مترا للوحدة مقابل مليون دولار، وتأتي خلفها شنجهاي بوحدات سكنية لن تزيد عن 50 مترا.

وتذيلت العاصمة اليابانية طوكيو قائمة أغلى 10 مدن من حيث أسعار الوحدات السكنية في العالم، حيث يمكن شراء شقة بمساحة 58 مترا مقابل مليون دولار.

وأكدت شركة نايت فرانك أنه بهذا المبلغ يمكن اقتناء شققا جيدة في العديد من المدن الفارهة حول العالم، مثل دبي التي توفر وحدات بمساحة تصل إلى 165 متر مربع بسعر مليون دولار.