فيديو.. رجل أعمال أردني يكافئ موظفيه بالذهب.. رسالة لكل مدير

فاجأ رجل الأعمال الأردني أحمد أبو سنينه موظفيه بمكافأتهم بهدايا عبارة عن أطقم ذهبية.

ونشر أبو سنينه فيديو له وهو يقوم بتوزيع المجوهرات على موظفيه تقديرا منه لما بذلوه من جهد كبير خلال العام الفائت بالإضافة لتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم خلال العام الحالي.





ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يفاجئ بها أبو سنينه موظفي شركته فقد سبق وان قدم لهم في السابق هدايا هواتف آيفون وانتشرت فيديوهات وهو يقوم بتقديم هذه الهدايا بذلك الوقت.

واعتبر أبو سنينه أن هذا التكريم يأتي بعد ما عاناه الموظفون نتيجة لأزمة كورونا التي مرت بها البشرية جمعاء، إذ اضطر أصحاب العمل لتخفيض أجور الموظفين، وأنه من العدل في هذه الحالة أن يتم تكريم الموظفين حين تحقق الشركة أرباحا اتباعاً للمثل الشعبي القائل: "معاً على الحلوة والمرة".



