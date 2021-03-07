رجل الأعمال الأردني "أبو سنينه" يكشف لـ"دوت الخليج الإخبارية" سر مكافآت الذهب للموظفين

كشف رجل الأعمال الأردني أحمد أبو سنينه عن سر فكرته لتوزيع "مجوهرات" كدعم للموظفين.

وقال رجل الأعمال الأردني أحمد أبو سنينه "الشهير بمانح الذهب للموظفين" إن فكرة منح المكافآت على الموظفين بهذه الطريقة هي ثقافة غائبة عن الكثير من رواد الأعمال في منطقتنا العربية.

وأوضح لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن فكرته نابعة عن دافع تحفيز الموظفين لرفع الأداء مع فرق العمل.

أضاف أن فكرة الذهب جاءت لأن بعد توزيع "آيفون" لا يوجد شيئ سوى الذهب.

وسنوافيكم بالنص الكامل للحوار لاحقا....



