بيع أول "تويتة" لمؤسس تويتر بمزاد علني.. هل تذكر تغريدتك الأولى؟

في أول حالة من نوعها، تم طرح مؤسس منصة تويتر أول تغريدة له منذ 15 عاما للبيع في مزايدة علنية.

طرح المزايدة في موقع " Valuables " مستخدم يدعى "ايستافي"، ووصلت قيمتها إلى 2.5 مليون دولار.



وقام جاك دورسي، مؤسس تويتر، الجمعة الماضية، بإنشاء حساب على الموقع المعني ببيع المقتنيات الثمينة، ووضع رابطا للمزايدة على التغريدة التي تعود إلى 21 مارس/ آذار 2020.

ويستند دورسي في بيع التغريدة على كونها توقيعا رقميا فريدا، ومن ضمن ضمن التغريدات التي ستعد رموزًا غير قابلة للاستبدال، وبالتالي يمكن عرضها للبيع في موقع " Valuables ".

ولاقت تويتة مؤسس تويتر إقبالا من الجمهور، حيث حصلت على عروضا بعد دقائق من بدء المزاد على سوق التغريدات، وصلت إلى 88 ألف دولار.

ويفتح وجود سوق للتغريدات طريقا أمام المشاهير والمؤثرين في الرأي العام لطرح تغريداتهم للبيع في مزادات علنية، باعتبارها أشياء ثمينة.

قواعد منظمة لسوق التغريدات

يوضح موقع " Valuables " أن صاحب التغريدة له الحق في نشرها على قاعدة بيانات بلوكتشين، لإنشاء نسخة فريدة موثقة.

وبمقتضى عملية الشراء، يحصل المشتري على شهادة رقمية فريدة تحمل توقيع صاحبها لتصبح موثقة.

وستبقى التغريدة نفسها ظاهرة للجميع في حال أبقى عليها كاتبها أو تويتر على الشبكة.

تويتر والتوقيعات الموثقة

ولا تأتي خطوة طرح التغريدة للبيع كأمر استثنائي أو منفردا، بل تعد جزء من مشروع جديدة أطلقه مؤسس منصة التغريدات القصيرة، يدعى " NFTs" أو "الرموز غير قابلة للاستبدال".

هذه الرموزة عبارة ملفات رقمية تعمل كتوقيعات موثقة، تمنح لمن يمتلكون الصور والفيديوهات والوسائط الأخرى عبر الإنترنت.

ويضمن النسق المعروف بـ "ان اف تي" أصالة المنتج الرقمي والقدرة على تتبع مصدره من خلال قاعدة بيانات سلسلة الكتل بلوكتشين.

ومنذ عدة أشهر تحظى المنتجات الرقمية المنشورة بنسق باهتمام هواة جمع المقتنيات الثمينة، وهو ما دفع دار "كريستيز" لطرح عملا رقميا بالكامل لأول مرة في فبراير/ شباط الماضي.

وسبق أن أتاح موقع "توب شوت" الذي أطلقته شركة "دابر لابز" في أكتوبر/ تشرين الأول بالشراكة مع الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة (ان بي ايه)، شراء وبيع مقاطع فيديو بعد تشفيرها على شكل عملة رقمية وفق النسق السالف ذكره.

توسع المنصة في خدمات جديدة

تعمل تويتر على جس نبض السوق بشأن منتجات جديدة ستطلقها على مدار العام الحالي في إطار مساعي الشركة لزيادة عدد المستخدمين من 192 مليون مستخدم في نهاية 2020 إلى 315 مليون مستخدم بحلول 2023.

هذا بالتزامن مع استهداف إلى مضاعفة الإيرادات السنوية إلى 7.5 مليار دولار بحلول 2023، مقارنة بنحو 3.7 مليار دولار في 2020.

ومن بين هذه الخدمات الجديدة دفع المستخدم اشتراك مقابل محتوى خاص من حسابات رفيعة المستوى.

هذا إلى جانب خدمة Super Follows كوسيلة لخلق مصادر دخل جديدة تتجاوز الإعلانات المستهدفة.